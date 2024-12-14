المطران عون خلال لقاء مع اللجنة الاعلامية بأبرشية جبيل: لأهمية تعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين جميعا

أكد راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، ان "أهمية الميلاد تكمن في تعزيز الحوار والعيش الواحد بين المسيحيين والمسلمين في لبنان والتحديات التي تواجه تطبيق القيم المسيحية في الحياة ال​سياسة​ اللبنانية"، داعيا الى "التأمّل بيسوع الذي وُلد في الزمن، وكيف نجعله يولد في قلوبنا وحياتنا".

وشدد خلال لقائه اللجنة الاعلامية في الابرشية على "اهمية تعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين جميعا"، مشيرا الى ان "الأوطان لا تبنى الاّ بتضحيات ابنائها وبناتها، ونحن مقتنعون ان لبنان سنبنيه مع بعضنا البعض، مسلمين ومسيحيين". وقال: "إذا كان الميلاد يذكّرنا بالأخوّة الحقيقية لله الواحد، يلزم ان نعرف اننا كلّنا اخوة بالإنسانية، وعلينا ان نتضامن ونتعلّم ان نضحّي من اجل وطننا، لكي نرجع ونبني الوطن والمؤسسات على أسس العدالة والمساواة، وعلينا ان نعرف ان الهدف الأساسي هو الوطن وليس الأحزاب، وعلى الأحزاب ان تكون في خدمة الوطن والقيم لذلك يعلّمنا الميلاد ان نتأمل بتواضع بإبن الله، فهو الذي ولد بيننا وأعطى قيمة للإنسانية والإنسان. ويعلّمنا مسلمين ومسيحيين كيف نعيش المحبة الحقيقية والتضامن والأخوّة الحقيقية لنبني معًا الوطن الذي نحلم به جميعنا".

ورأى عوةن ان "أكبر تحدّ للقيم المسيحية في العمل السياسي، عندما يغرق الإنسان بنظرة بشرية محض للأمور التي تقوم كيف يجب أن أؤمِّن الاستمرارية في العمل السياسي، وكيف سيكون عندي شعبية أكثر، وادبّر حالي"، معتبرا ان "كل ذلك تجعل الإنسان يفقد القيم الحقيقيّة، القائمة على الشفافية، والعيش بالنور والمحبة وروح الخدمة الحقيقية من خلال العمل السياسي".

واعتبر ان "العمل السياسي يجب أن يبنى على القيم التي علّمنا إيّاها سيّدنا يسوع المسيح والقيمة الأهم، ان اعمل من أجل الحقيقة وان أسعى دائمًا لها، فالرب يسوع قال " لقد جئت لأشهد للحق". هو الذي علّمنا الحقيقة والعيش بالنور" لافتا الى ان "الميلاد يذكّرنا دومًا بالقيم الإنسانية التي نراها بالربّ يسوع. لكي يسعى كل مؤمن وكل سياسي مؤمن ان يعيشها ويطبّقها".