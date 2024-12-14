"النشرة": لا يزال الجيش يمسح محيط بلدية ومعتقل الخيام من الذخائر غير المنفجرة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، أنه "لا يزال الجيش اللبناني يمسح محيط بلدية ومعتقل الخيام من الذخائر غير المنفجرة وليس هناك موعد محدد للتوجه نحو وادي العصافير في الأطراف الجنوبية بسبب وجود قوات إسرائيلية في سهل سردا المقابل".

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