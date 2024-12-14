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النشرة: الجيش الاسرائيلي مستمر بعمليات التفجير والتفخيخ في كفركلا

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أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي مستمر بعمليات التفجير والتفخيخ والنسف وقد قام منذ قليل بعملية تفجير في بلدة كفركلا حيث سمع صوت انفجار قوي وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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