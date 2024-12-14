النشرة: الجيش الاسرائيلي مستمر بعمليات التفجير والتفخيخ في كفركلا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي مستمر بعمليات التفجير والتفخيخ والنسف وقد قام منذ قليل بعملية تفجير في بلدة كفركلا حيث سمع صوت انفجار قوي وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة.

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