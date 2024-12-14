الأردن تدين استهداف مربع سكني بمخيم النصيرات في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Flag of Jordan in front of a clear blue sky

الخليج 365 - متابعات

أدانت الحكومة الأردنية اليوم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفض الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء في ظل عجز دولي وغياب محاسبة دولية فاعلة لمرتكبي هذه الهجمات على الفلسطينيين.

وجدد القضاة دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة بشكل فوري، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

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