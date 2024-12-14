استشهاد 15 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد سبعة فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب عدد آخر، في غارة إسرائيلية، استهدفت منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال المسيّرة حي النصر، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق واسعة في القطاع.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غازية تجاه منازل الفلسطينيين، كما اقتحمت أجزاًء واسعة من مدن رام الله، نابلس، طولكرم، الخليل وبيت لحم، ونفّذت حملة دهم وتفتيش، اعتقلت خلالها عددًا من الفلسطينيين.

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