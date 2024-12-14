العميد فرح أشرف على عمليات الإطفاء داخل مبنى الـ"MTV" في النقاش

تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة ٨:٢٠ من صباح اليوم بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل الطابق السفلي الثالث من مبنى محطة تلفزيون الـMTV في النقاش.

وتوجه عناصر الدفاع المدني فورًا إلى الموقع، معززين بالآليات والمعدات والعناصر من مراكز متعددة، وبذلوا جهوداً جبارة رغم الصعوبات التي واجهوها بسبب كثافة الدخان، إلى أن تمكنوا بفضل خبرتهم ومهارتهم من السيطرة على النيران.

وقد عاين المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، سير عمليات الإطفاء من داخل مكان الحريق، حيث تم تنفيذها بسرعة ودقة بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.

اقتصرت الأضرار على الماديات، ولم تسجل أي إصابات بين المتواجدين داخل المبنى. وفي هذه الأثناء، يواصل العناصر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الحريق.

ويشار إلى أن التدخل السريع لعناصر الدفاع المدني حال دون امتداد النيران إلى الطوابق العليا.