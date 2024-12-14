حجار من بلدة القصر: الارقام الاولية تشير الى دخول ما يقارب الـ85 الف نازح من بينهم 20 الف لبناني

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، في كلمة من بلدة القصر للـ"LBCI"، الى أن "الارقام الاولية تشير الى دخول ما يقارب الـ85 الف نازح من بينهم 20 الف لبناني والوضع صعب وتدخل الجمعيات بدائي والامر يتطلب متابعة وضعهم الانساني اولا".

ولفت حجار، الى أن "واقع مراكز الايواء لا يشجع على البقاء وادعو المنظمات وعلى رأسها الـUNHCR الى المبادرة في تأمين الطعام ومياه الشرب والحد الادنى من النظافة للنازحين