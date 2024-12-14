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مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة: مرضانا يموتون بسبب عدم توفر الأدوية ونفاد الأوكسجين

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أعلن مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة، أن "مرضانا يموتون بسبب عدم توفر الأدوية ونفاد الأوكسجين، ولا يوجد لدينا أطباء متخصصون ولا خدمات ولا أدوية ولا مستلزمات طبية".

وأكد المدير، أن "الوضع كارثي والمستشفيات ممتلئة بالجرحى والمصابين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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