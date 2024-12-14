أعلن مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة، أن "مرضانا يموتون بسبب عدم توفر الأدوية ونفاد الأوكسجين، ولا يوجد لدينا أطباء متخصصون ولا خدمات ولا أدوية ولا مستلزمات طبية". وأكد المدير، أن "الوضع كارثي والمستشفيات ممتلئة بالجرحى والمصابين".

كانت هذه تفاصيل خبر مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة: مرضانا يموتون بسبب عدم توفر الأدوية ونفاد الأوكسجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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