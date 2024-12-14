افادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الحكومة المؤقتة في سوريا دعت مجلس الأمن لإجبار إسرائيل على وقف هجماتها فورا والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر أسوشيتد برس: الحكومة المؤقتة بسوريا دعت مجلس الأمن لإجبار إسرائيل على وقف هجماتها فورا والانسحاب مناطق توغلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.