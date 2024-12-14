الجيش الاسرائيلي زعم مهاجمة منصات صاروخية معبئة وجاهزة للإطلاق: شكلت انتهاكًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي بأن "طائرة لسلاح الجو هاجمت منصات صاروخية معبئة وجاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الاسرائيلية والتي شكلت انتهاكًا لتفاهمات إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل". واضاف :"يبقى الجيش الاسرائيلي ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل اليها في لبنان ومنتشرًا في منطقة جنوب لبنان ومتحركًا ضد كل تهديد ضد اسرائيل".

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