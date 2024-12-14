شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق نصير يطالب بحشد الجهود العربية لدعم المنطقة والقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى، إن كلمة رئيس البرلمان العربى النائب محمد اليماحي التي دعا فيها إلى تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة واتحاد برلمانات العالم تأتي نظرا لاستمراره في العدوان السافر على قطاع غزة ولبنان وسوريا.

وثمن اللواء طارق نصير، الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية ومصر فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم واستهداف الأبرياء خاصة النساء والأطفال.

وأكد اللواء طارق نصير في جلسة البرلمان العربي الثانية بشأن فلسطين على أهمية حشد الجهود لدعم الأشقاء في سوريا والسودان وليبيا من اجل تعزيز الأمن والاستقرار في هذه الدول الشقيقة .

وأوضح نصير أن مصر تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية من خلال جهود دبلوماسية مكثفة على الساحتين الإقليمية والدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما انها تدعم مسار المصالحة الفلسطينية، وتستضيف جولات الحوار بين الفصائل، بجانب جهودها الإنسانية المستمرة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

ودعا البرلمانات العربية إلى التحرك المشترك لدعم القضية الفلسطينية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان والعودة إلى مائدة المفاوضات، مشددًا على أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لحل النزاع.

وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تستهدف أراضيه ومقدساته وممتلكاته، مثنيًا على عزيمته وإصراره في التصدي للاحتلال.

واختتم حديثه بتوجيه تحية لصمود الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الوحشية التي تمثل إبادة جماعية بحق شعب أعزل.