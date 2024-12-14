شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات استثنائية فى حالات الزواج والولادة والطوارئ بقانون الضمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة غدا الأحد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ومن المواد التى سيتم مناقشتها المادة (36) التى تنص على: أن تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أو غير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1-مصروفات الجنازة.

2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5-المصروفات الدراسية.

6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.

ويهدف مشروع قانون الضمان الإجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية.

