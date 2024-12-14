أعلنت كتائب "شهداء الأقصى"، أننا "فجرنا عبوات شديدة الانفجار في جنود العدو وآلياته خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس، وأوقعنا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس وحققنا إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "شهداء الأقصى": فجرنا عبوات شديدة الانفجار في جنود العدو وآلياته خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.