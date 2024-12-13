أعربت "منظمة التعاون الإسلامي" عن إدانتها "المجزرة المروّعة الّتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مخيم النصيرات، ما أدّى إلى سقوط عشرات الشّهداء والجرحى، والتّدمير العشوائي للمباني السّكنيّة والبنية التّحتيّة"، مشيرةً إلى أنّ ذلك "امتداد لإرهاب الدّولة المنظّم، وجريمة الإبادة الجماعيّة المتواصلة منذ أكثر من أربعة عشر شهرًا ضدّ الشّعب الفلسطيني".
ورحّبت في بيان، بـ"تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة قرارًا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النّار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانيّة إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك قرارًا عن دعم ولاية وكالة "الأونروا"، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسيّة للاجئين الفلسطينيّين".
وجدّدت المنظّمة، مطالبتها المجتمع الدولي بـ"تحمُّل مسؤوليّاته وإجبار إسرائيل، قوّة الاحتلال، على الالتزام بالقانون الدّولي وتنفيذ قرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة".
كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" دانت مجزرة مخيم النصيرات: لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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