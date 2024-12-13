إدارة الشؤون السياسية بدمشق: أشرفنا على تسليم الصحفي تيمرمان الذي اختطفه نظام الأسد للجانب الأميركي

أعلنت إدارة الشؤون السياسية بدمشق، أننا "أشرفنا على تسليم الصحفي تيمرمان الذي اختطفه نظام الأسد للجانب الأميركي".

وأعلن مسؤول أميركي أن "الجيش الأميركي نقل تيمرمان جواً إلى خارج البلاد".

وكان سكان محليون في دمشق عثروا على تيمرمان المبلّغ عن فقدانه في المجر، منذ حزيران الماضي.

وكان قد تحدث تيمرمان لشبكة "سي بي إس نيوز"، كاشفا أنه "كان يحاول إيجاد طريقه للخروج من البلاد بعد مغادرته السجن حيث كان محتجزاً لأكثر من نصف عام".

وقال إنه "تم اعتقاله عند دخوله سوريا دون إذن قبل سبعة أشهر، بعد قضاء شهر في لبنان المجاورة، مضيفا أنه غادر السجن مع مجموعة كبيرة وبدأ بالمشي مبتعداً. وأضاف أنه كان يحاول التوجه نحو الأردن".