نائب قائد اللواء المسؤول عن مطار دمشق: تشويش نظام الملاحة أدى لإظهار أن طائرة يعتقد أنها لبشار سقطت

أعلن نائب قائد اللواء المسؤول عن مطار دمشق، في حديث لقناة "الجزيرة"، عن "تشويش نظام الملاحة أدى لإظهار أن طائرة يعتقد أنها لبشار سقطت"، لافتاً الى ان "الشخصيات الهاربة من المطار شملت مسؤولين في القوات الجوية".
وذكر نائب قائد اللواء المسؤول عن مطار دمشق، أن "وزير الدفاع وقائد قوات الجو هربا من المطار قبل وصول المعارضة، ونحن نعتقد أن الأسد استخدم طيرانا روسيا ولم يكن من بين الهاربين عبر المطار".
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