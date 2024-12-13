"المرصد السوري": غارات إسرائيلية جديدة استهدفت 6 مواقع عسكرية بريفَي دمشق والسويداء

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "انفجارات عنيفة دوت في الرّيف الجنوبي للسوّيداء، بالتّزامن مع تحليق مكثّف للطّيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء"، مشيرًا إلى أنّ "وفقًا للمعلومات، فقد استهدفت الغارات الإسرائيليّة منطقة تل القليب ومحيط بلدة الكفر، حيث تتواجد ثكنات عسكريّة على طريق السويداء".

وأفاد بأنّ "أعمدة الدّخان تصاعدت من ثكنة حرش السهوة بعد تعرّضها للقصف، في حين استُهدفت منطقتا الفرع 295 والفوج الأوّل التّابع لإدارة الحرب الإلكترونيّة، وإدارة الوقود قرب نجها في ريف دمشق"، مبيّنًا أنّ "في درعا، حلّق الطّيران الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك بالريف الغربي، حيث اتجه شرقًا، ممّا أثار حالةً من الخوف بين السكان".