الجميل التقى وفدًا من جمعية المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية: لتجنيد الجميع لإقفال الملف

التقى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​ في مقرّه في بكفيا، وفدًا من جمعيّة المعتقلين اللّبنانيّين في السّجون السّوريّة برئاسة علي أبو دهن، ضمّ ريمون سويدان وجوزف هليط، وبحث معهم بقضيّة المعتقلين في السّجون السّوريّة، والإجراءات الواجب اتخاذها لكشف مصيرهم بعد سقوط نظام الأسد.

كما أطلعهم على المذكّرة الّتي رفعها للحكومة اللّبنانيّة، لإتخاذ التّدابير والإجراءات القانونيّة والدّبلوماسيّة اللّازمة كافّة، لتقصّي الحقائق وكشف مصير المخفيّين قسرًا والمعتقلين اللّبنانيّين في السّجون السّوريّة.

وشدّد الجميّل على "ضرورة تجنيد كلّ الجهات المعنيّة لمعرفة مصير اللّبنانيّين الّذين كانوا معتقلين في سوريا، والتّعاون المستمر للوصول في هذا الملف إلى خواتيمه"، مؤكّدًا "ضرورة منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللّبنانيّين في السّجون السّوريّة ولذوي الشّهداء الّذين قضوا تحت التّعذيب، أسوةً بالتّعويضات الّتي نالها المحرّرون من السّجون الإسرائيليّة".