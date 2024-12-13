الحاج حسن التقى ريزا واللجان الفنية في وزارة الزراعة بإطار خطة مسح الأضرار بسبب العدوان

التقى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​ في مكتبه، المنسّق المقيم للأمم المتّحدة منسق الشّؤون الإنسانيّة في لبنان عمران ريزا، على رأس وفد. وخلال اللّقاء، تمّ البحث في آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع الزّراعي والأمن الغذائي الوطني.

وشرح الحاج حسن "خطّة ​وزارة الزراعة​ لمسح الأضرار بالشّراكة مع WFP وUNDP وFAO"، لافتًا إلى "حجم الأضرار الّتي لحقت بالقطاع الزراعي".

من جهته، أشار ريزا إلى "عمق التّنسيق مع وزارة الزّراعة"، مثنيًا على "دور الحاج حسن في هذا الإطار". وأكّد أنّ "الأسبوع المقبل سيُعقد اجتماع موسّع بين المنظّمات الدّوليّة والوزارة، لتحديد الأولويّات في ما خص رفع الأضرار وتأمين الدّعم للقطاع الزراعي".

من جهة ثانية، التقى الحاج حسن في إطار الخطّة الّتي وضعتها وزارة الزّراعة لمسح الأضرار جرّاء العدوان الإسرائيلي في المحافظات الأربع المتضرّرة في لبنان، اللّجان الفنيّة في وزارة الزّراعة، إضافةً إلى مصلحة الأبحاث العلميّة والتّعاونيات والمشروع الأخضر ومنظّمة الـ"FAO".

وأوضح المكتب الإعلامي للوزير، أنّ "هدف الاجتماع وضع الآليّات الّتي ستُتّبع في عمليّات مسح الأضرار، على أن يكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل مع كلّ من منظّمتَي "WFP" و"UNDP"، للبحث في التّفاصيل المختصّة بالموضوع، وإقراره ضمن خطّة كاملة متكاملة تعتمدها الوزارة".