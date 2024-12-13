شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى تشارك فى جلسة المحتوى الصحفى بالمؤتمر العام السادس للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

تنظم نقابة الصحفيين جلسة نقاشية بعنوان "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية"، الأحد القادم، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

يشارك في الجلسة الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، وماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والصحفي أشرف مدبولي ويديرها الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

تتناول هذه الجلسة التحدي المتمثل في تحقيق توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، بهدف تقديم محتوى يلبي تطلعات الجمهور ويحترم القيم الأخلاقية. يناقش المتحدثون سبل تعزيز حرية التعبير في العمل الصحفي، مع الحفاظ على دور الصحافة في بناء وعي مجتمعي مستنير ومسؤول.

كما يسلطون الضوء على معايير الجودة في إنتاج المحتوى الصحفي وأهمية التصدي للتضليل الإعلامي، مع الحفاظ على الحق في التعبير كركيزة أساسية للممارسة الصحفية.