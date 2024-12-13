شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالنواب: نهدف من قانون الضمان الاجتماعى تمكين الأسر المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن قانون الضمان الاجتماعي، قائلا: "ناقشنا القانون لأنه وضع قائم ويتم تنظيمه، وهو يعطى قوة أكثر من مجرد قرارات وسيخرج منضبطا بإذن الله".

وأضاف إيهاب منصور خلال لقائه برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة، أن الدولة تحتاج لإحصائية دقيقة لعدد الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أن هناك تعريفات مثل اليتيم والمطلقة تحتاج لحصر وبناء عليه هذا التعريف يستحق الدعم.

تابع إيهاب منصور، إن بعض تعريفات قانون الضمان الاجتماعي وضع تعريفات لخط الفقر وهو المقياس الاعتبارى الذى يكفى الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، وأقل من ذلك فهو فى حاجة للدعم، ومن لم يتجاوز 26 عاما ويدرس ولا يعمل فهو فى حاجة للدعم، والأسرة مهجورة العائل أيضا تحتاج للدعم، وأسرة المجند والأسرة المعالة وأسرة النزيل، واليتيم.

ولفت إيهاب منصور إلى أنه على الدولة أن تبحث عن آليات جديدة لتضخ استثمارات وتوفير فرص عمل، وننتظر صدور القانون واللائحة خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن الدعم المشروط يختص بالأسر وبه 5 أنواع منها الأسر المعالة والفاقدة عائلها والفقيرة وهو مرتبط بأن تحافظ الأسرة على صحة الأبناء.

ولفت إيهاب منصور إلى أن الدعم الغير مشروط وهو "تكافل وكرامة" يختص عدد من الفئات منهم ذوى الإعاقة والمسن، والمرأة غير المعيلة، و نهدف لمساعدة هذه الأسر والوصول معهم إلى التمكين كى يتمكنوا من مساعدة أنفسهم وأسرهم، ولذا يجب العمل على تيسير الحصول على قروض لهذه الأسرة لتطبيق فكرة التمكين، وهو من ضمن مواد القانون.

أكد إيهاب منصور: هدفنا من جميع القوانين القضاء على الفقر، وأتمنى أن يكون هذا القانون مؤقت حتى يحدث تمكين لهؤلاء الفئات.