شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد العزيز: مصر تثبت التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الوساطات السياسية أو المساعدات الإنسانية المستمرة.

وأوضح عبد العزيز في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت دائمًا مواقف واضحة وصريحة تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبراً أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب السياسة المصرية وفي وجدان الشعب المصري.

كما دعا عبد العزيز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الجهود المصرية وحدها لا تكفي لتحقيق حل شامل ما لم يكن هناك التزام دولي بإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين.