اصحاب شاحنات لبنانية عالقة في درعا يناشدون تسهيل مرورهم عبر المصنع

ناشد عدد من اصحاب الشاحنات اللبنانية العالقة في درعا في سوريا والتي تنقل اجبانا ومواد غذائية وعددهم ٧٠ شاحنة السلطات اللبنانية مساعدتهم لتسهيل مرورهم الى لبنان عبر الحدود في المصنع.

