الأمم المتحدة ترحب بإعلان أنقرة وتدعم جهود المصالحة بين الصومال وإثيوبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن ترحيبه بصدور إعلان أنقرة، الذي توصّل إليه رئيس الصومال حسن شيخ محمود ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، متفقين على العمل بروح من الصداقة والاحترام المتبادل لحل الخلافات القائمة بين بلديهما.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، جدد غوتيرش، تأكيد التزام الأمم المتحدة واستعدادها لدعم هذه العملية المهمة وفق الحاجة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط