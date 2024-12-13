لجنة الأمم المتحدة تدعو لوقف الكارثة الإنسانية والجرائم الدولية في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف العنف الكارثي والأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة والضفة الغربية المحتلة، ولبنان والمنطقة بشكل عام، معربة عن القلق إزاء تجاهل إسرائيل الصارخ لالتزاماتها القانونية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة.

وأكدت اللجنة الحاجة الملحّة إلى أن تفي الدول بالتزاماتها الدولية بوقف الفظائع الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الهجمات العشوائية الوحشية في غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 44 ألف شخص وإصابة 105 آلاف آخرين، وتدمير واسع النطاق أدى أيضًا إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وحثت اللجنة الدولية جميع الدول الأطراف على ضمان وقف إطلاق النار الفوري والمستدام، وضمان حماية الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة من العنف وتمتعهم بالحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والإسكان والتعليم والوصول إلى العدالة. كما حث الأطراف إلى التعاون مع التحقيقات الجارية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، لضمان تقديم المشتبه بارتكابهمِ جرائم حرب إلى العدالة، بما في ذلك احترام أوامر الاعتقال الصادرة في 21 نوفمبر الماضي عن المحكمة.

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