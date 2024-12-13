استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين بينهم صحفي، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد شابين أحدهما مصور صحفي، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منطقة ميراج شرق مدينة رفح، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في المدينة.

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