اميل رحمة للنشرة: للإبتعاد عن الصراعات الماضية والتعاون من أجل إنقاذ لبنان

في ظل التطورات المتسارعة على المستويين المحلي والإقليمي، أوضح النائب السابق اميل رحمة، في حديث لـ"النشرة"، أسباب إبتعاده عن المشهد العام، أن هناك قولاً (على الأرجح هو للإمام علي بن أبي طالب) يعتبر أن الحكمة 10 أجزاء، منها 9 تكمن في الصمت، أما العاشرة فهي الكلام القليل المفيد، لافتاً إلى أنه لا يجد الآن حتى الكلام القليل المفيد، في ظل الحالة القائمة على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصاً بعد الزلزال الذي وقع في الساحة السورية.

وأشار رحمة إلى أنه في ظل عدم وجود وقائع واضحة، يستطيع من خلالها بناء حكم واضح، قرر الإبتعاد قليلاً عن المشهد، لكنه لفت إلى أنه في الأخطار والأزمات على أبناء الوطن الواحد الإبتعاد عن الصراعات والخلافات الماضية، من أجل الذهاب إلى موقف واحد يستطيعون من خلاله الحفاظ على وطنهم، مستغرباً التراشق القائم بين العديد من القوى السياسية لا سيما المسيحية منها، في الوقت الراهن، مشدداً على أن المطلوب التوقف عن هذا السلوك، لافتاً إلى أنه هنا يستوي قول الشاعر: "جراحاتُ السّنانِ لها التئامُ ولا يُلْتامُ ما جَرَحَ اللسانُ".

وشدد رحمة على أن نصيحته الوحيدة اليوم هي الإبتعاد عن الصراعات الماضية، والتعاون جميعاً من أجل إنقاذ لبنان، قائلاً: "ممنوع اليوم أن نكون أحزاب، بل يجب أن نكون حزباً واحداً هدفه حماية الوطن وإنقاذه".