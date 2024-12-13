وداد حلواني دعت عبر"النشرة" الى عدم اطلاق الشائعات: حتى الآن لا معلومات موثوقة عما اذا خرج معتقلين لبنانيين من السجون السورية

أشارت رئيسة لجنة الأهالي وداد حلواني، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه "حتى الآن، لا يوجد معلومات موثوقة حول ما اذا خرج معتقلين لبنانيين من السجون السورية، ونحن على تواصل مع الكثير من الجمعيات الصديقة الناشطة في سوريا، التي تعمل بدورها لمعرفة مصير المعتقلين بالسجون هناك، ولا يوجد معلومات دقيقة عن ذلك"، مؤكدة أن "كل ما يتم تداوله هو شائعات".

ورأت حلواني أنه "يجب تشكيل وفد من الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً والحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمن العام والأجهزة الأمنيّة الأخرى، لاستلام اللوائح الحقيقية للبنانيين الذين اعتقلوا وكانوا في السجون هناك"، داعية إلى عدم اطلاق الشائعات، واحترام وضع أهالي هؤلاء الأشخاص الذي ينتظرون أي خبر عنهم".