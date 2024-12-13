شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الجولة الأوروبية للرئيس السيسى تؤكد مكانة مصر المحورية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الجولة الأوروبية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا كانت ناجحة بكل المقاييس، وعكست مكانة مصر المحورية في النظام الدولي ونجاحها في بناء علاقات شراكة استراتيجية مع مختلف الدول الأوروبية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الجولة الأوروبية جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، إلى جانب تعزيز التشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ركزت لقاءات الرئيس السيسي مع القادة الأوروبيين على ملفات مهمة مثل مكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، والاستثمارات الخضراء، والتنمية المستدامة، مما يعكس إدراك مصر للأولويات العالمية وقدرتها على الإسهام الفاعل فيها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الزيارة نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ترفيع العلاقات بين مصر والدنمارك وتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي معها وهي من أبرز الدول المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية كما تم التطرق مع النرويج إلى زيادة التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة أما في أيرلندا، فقد تم بحث فرص توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في مجالات التعليم والتكنولوجيا الحيوية وهو ما يؤكد اهتمام القيادة المصرية ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن الجولة جاءت في توقيت حساس تشهده الساحة الدولية، وحرص الرئيس السيسي على نقل رؤية مصر الثابتة حول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ولبنان والأوضاع في سوريا والتأكيد على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني إلى جانب دورها القيادي في دعم مسارات التهدئة والسلام في الشرق الأوسط وذلك خلال اللقاءات الثنائية والحوارات السياسية بين الرئيس السيسي والقادة الأوروبيين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجولة أكدت أن مصر أصبحت شريكا دوليا لا غنى عنه في القضايا العالمية، بما يعزز من دورها كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة وأن التواجد المصري على الساحة الأوروبية يعكس دبلوماسية مصرية متوازنة وفعالة، تضع مصالح الشعب المصري في مقدمة الأولويات، وسعيها لتقديم حلول بناءة للتحديات المشتركة التي تواجه العالم اليوم.