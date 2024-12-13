شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: تماسك الجبهة الداخلية حائط الصد فى مواجهة المخططات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار العشر سنوات الأخيرة، شهدت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات جعلت مصر دولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والإقليمية والدولية بكل قوة وصلابة.

وقال البنا، إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة وبطل وزعيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، فهو الذي تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية ووقف خلفه الشعب المصري العظيم حتى تم إسقاط هذه الجماعة التي استهدفت النيل من استقرار الدولة المصرية وتشويه هويتها الوطنية، فقاد الرئيس السيسي ملحمة البناء والتنمية وأعاد الاستقرار والأمن والأمان للدولة المصرية، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في ظل الجمهورية الجديدة التي يعتبر الرئيس السيسي أن قوامها العمل الجاد واستمرار البناء والتنمية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن القوات المسلحة المصرية نعمة كبيرة أنعم الله عز وجل بها على الدولة المصرية، فمصر هى الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها جيش قوي ومنظم، قادر على حماية حدودها والتصدي لأي محاولة عدوان على مصر، وقادر على ردع أي معتدي، وحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار الوطن، وتابع: الدولة في عهد الرئيس السيسي عملت على تجهيز القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والإمكانات مما أدى إلى زيادة قوتها، وهو ما يجعل مصر تقف بقوة وصلابة أمام التهديدات المحيطة بنا في المنطقة التي تشهد حاليا صراعات وحروب ونزاعات وهو ما يهدد الأمن القومي المصري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وقوف الشعب المصري العظيم خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية وبالوعي وتماسك الجبهة الداخلية هو ما يجعل الدولة المصرية حائط الصد في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف النيل من مصر وأمنها وهدم استقرارها، ولكن لن يستطيع أحد أن يحقق ذلك، لأن لدينا قيادة سياسية مخلصة للوطن وجيش قوي وشعب عظيم واعي يدعم ويساند وطنه.