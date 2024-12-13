الشرع يدعو السوريين للخروج إلى الاحتفال في الجمعة الأولى بعد سقوط الأسد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طالب القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الشعب بالنزول إلى الشوارع، اليوم الجمعة للاحتفال بنجاح ثورتهم.

وقال الشرع، في كلمة مصوّرة “أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول للميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك” وفقا لـ “العربية”.

لكنه طالبهم بعدم الاحتفال عبر إطلاق الرصاص في الهواء وترويع الناس، وتابع “ثم بعد ذلك لنتجه لبناء البلد”.

وختم الشرع اكلمته باللهجة السورية قائلًا “وكما قلناها منذ البداية منصورة بعون الله”.

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