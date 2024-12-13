استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال خيام النازحين جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، خيام النازحين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في السياق، قصفت زوارق الاحتلال الحربية بشكل مكثف الخليج 365 الغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع، والذي شهد الليلة مجزرة مروعة، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا، ارتفع عدد الشهداء فيها إلى 33 شهيدًا و84 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية.

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