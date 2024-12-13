مجموعة السبع “G7” تؤكد التزامها الثابت تجاه الشعب السوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد قادة مجموعة الدول السبع “G7” التزامهم الثابت تجاه الشعب السوري، ودعمهم الكامل لعملية انتقال سياسي شاملة بقيادة سورية، وفقًا لمبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

ودعوا في بيان مشترك اليوم، جميع الأطراف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الوطنية، مع احترام استقلالها وسيادتها، مشددين على دعم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان، معربين عن استعداد المجموعة لدعم عملية انتقالية تفضي إلى ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وتضم مجموعة “G7” كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان.

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