وزير الخارجية الصيني التقى نظيره المصري: اتفقنا على ضرورة التشجيع على السلام والتفاوض لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

اشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي في لقاء بنظيره المصري بدر عبد العاطي، الى أننا "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا"، لافتا الى "أننا نطالب باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها". واوضح أننا اتفقنا على "ضرورة التشجيع على السلام والتفاوض لتحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط"، مشددا على أنه "علينا دعم الفلسطينيين في تعزيز الوحدة الداخلية وتحقيق حل شامل وعادل ودائم عبر المفاوضات السياسية

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