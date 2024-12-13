اعلن وزير الطاقة الاوكراني جيرمان غالوشينكو، أن "البلاد تصدّت لهجوم صاروخي على منشآت الطاقة، هو الأحدث في حملة روسية تستهدف شبكة الكهرباء في الدولة التي تشهد حربا منذ العام 2022".
ولفت الى أنّ "العدو يستمر في إرهابه. يتعرّض قطاع الطاقة مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا لهجوم هائل"، بينما أعلنت شركة الطاقة الوطنية أنّها ستقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق للحفاظ على استقرار الشبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الاوكراني: قطاع الطاقة يتعرض مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا لهجوم هائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.