وزير الطاقة الاوكراني: قطاع الطاقة يتعرض مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا لهجوم هائل

اعلن وزير الطاقة الاوكراني جيرمان غالوشينكو، أن "البلاد تصدّت لهجوم صاروخي على منشآت الطاقة، هو الأحدث في حملة روسية تستهدف شبكة الكهرباء في الدولة التي تشهد حربا منذ العام 2022".

ولفت الى أنّ "العدو يستمر في إرهابه. يتعرّض قطاع الطاقة مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا لهجوم هائل"، بينما أعلنت شركة الطاقة الوطنية أنّها ستقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق للحفاظ على استقرار الشبكة.