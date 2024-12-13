يعقوب: لم نسمع موقف القوى المنادية بالقرارات الدولية من قصف الخيام

اشار رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له الى انه "تطبيقا للاتفاق وقرار ١٧٠١ وبعد انتشار الجيش اللبناني في منطقة الخيام ومرجعيون، قصفت إسرائيل بغارة جوية بلدة الخيام وارتقى شهداء وأصيب جرحى، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصف الاعتداء بالغدر الموصوف ويطالب رعاة الاتفاق أميركا وفرنسا باتخاذ موقف كي لا يتكرر الاعتداء".
واضاف :"لم نسمع أي موقف من القوى السياسية التي تنادي بالقرارات الدولية وتطالب بنزع سلاح المقاومة، ما هو موقفهم؟ ربما صوت الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية قد منعتنا من سماع صوتهم. شكرا للاتفاق والرحمة للشهداء".
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