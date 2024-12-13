القناة 13 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر سيبحث في اجتماع يوم الأحد التصعيد الأمني في الضفة الغربية

افاد القناة 13 الإسرائيلية، بأن "المجلس الوزاري المصغر سيبحث في اجتماع يوم الأحد التصعيد الأمني في الضفة الغربية". وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي، "اننا اعتقلنا نحو 50 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ودمرنا متفجرات محلية الصنع وصادرنا أسلحة وأموالا مرتبطة بتمويل الإرهاب في الضفة الغربية".

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