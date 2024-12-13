شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير "الصحفيين" يعلن الانتهاء من الاستعدادات للمؤتمر العام السادس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية اللازمة لانعقاد المؤتمر العام السادس للصحفيين، مشيرا الى أنه تم الدعوة لحضور المؤتمر لعدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات الإعلامية ونقباء الصحفيين السابقين ورؤساء التحرير ومجال إدارات الصحف الحاليين والسابقين.

وأضاف جمال عبد الرحيم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك عدد كبير من الوزراء أكدوا حضورهم من بينهم وزير الأوقاف والاتصالات، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب وغالبية الأمانة العامة للاتحاد، وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وأشار جمال عبد الرحيم، إلى أن افتتاح المؤتمر العام سيكون بمسرح النقابة، وأنه تم وضع شاشات عرض ضخمة، متابعا: "آن الآوان أن نجتمع من أجل مهنتنا، المؤتمر العام السادس محطة فارقة في تاريخ المهنة، انعقاد المؤتمر العام حدث مهم لا يتكرر كثيرا، وحضور أعضاء الجمعية العمومية سيثرى المؤتمر، وأتمنى أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات مهمة بشأن المهنة".

