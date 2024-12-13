قطر تعتزم إعادة فتح سفارتها في سورية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت قطر، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، إعادة فتح سفارتها في سورية "قريبا"، في أعقاب إسقاط نظام بشار الأسد بعد هجوم شنته فصائل معارضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان رسمي إن "دولة قطر ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار".

وأشار إلى أن إعادة فتح السفارة "ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي".

وقطعت الدوحة على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد وأغلقت سفارتها في دمشق بعيد الثورة.

المصدر : وكالات