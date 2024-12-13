شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يصبح أول شخص تتخطى ثروته الـ400 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

ثروة إيلون ماسك

الدمام - شريف احمد - أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول شخص يصل إلى ثروة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس وشركة بلومبرج.وتتكون ثروة ماسك بشكل رئيسي من أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا وشركة الفضاء والطيران سبيس إكس.وقدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروة ماسك بـ 2ر431 مليار دولار، اليوم الخميس، فيما قالت شركة الخدمات المالية بلومبرج إنها تبلغ ما يقرب من 447 مليار دولار.وتشمل الشركات التي يملكها ماسك أيضا منصة إكس الإلكترونية، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي إكس أيه أي، وشركة نيورالينك التي تعمل على تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.واحتل المركز الثاني في التصنيف مؤسس شركة أمازون الملياردير الأمريكي جيف بيزوس بثروة تقدر بأكثر من 240 مليار دولار.