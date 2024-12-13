حمية: نرحّب بالمبادرات الدولية للمساهمة في إعادة الإعمار

اشار وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، الى أن "من سرايا زحلة، الشكر للمجتمعات المضيفة والمنظمات الدولية ولكل من ساهم في التخفيف عن أهلنا النازحين. كما بدأنا بالعمل الإنساني مع المجتمع الدولي، سنكمل تعاوننا معهم بشفافية في ملف رفع الأنقاض وإعادة الإعمار. أيضًا، نرحّب بالمبادرات الدولية للمساهمة في إعادة الإعمار".

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