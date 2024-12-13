الجيش الإسرائيلي جدد تهديده لسكان قرى جنوبية عدة: لعدم العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر

جدد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تهديده إلى سكان عدد من قرى جنوب لبنان، مشيرا الى انه "حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها".
وطالب أدرعي سكان جنوب لبنان بعدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة
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