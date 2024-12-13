وزير الدفاع الإسرائيلي: قمم جبل الشيخ السوري عادت للسيطرة الإسرائيلية في لحظة تاريخية مؤثرة

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "قمم جبل الشيخ السوري عادت للسيطرة الإسرائيلية في لحظة تاريخية مؤثرة"، لافتا الى ان "أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو زرنا هضبة الجولان ورأينا قمم جبل الشيخ السوري التي عادت لسيطرتنا بعد 51 سنة".

واوضح انني "أمرت الجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ طيلة فصل الشتاء"، معتبرا ان "ثمة أهمية أمنية كبيرة لسيطرتنا على قمة جبل الشيخ وسط ما يجري من أحداث في سوريا".