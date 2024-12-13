مسؤول بوزارة الأشغال العامة الفلسطينية: الجيش الإسرائيليّ دمّر 70% من قطاع الإسكان

كشف مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية عن أنّ "عدد الوحدات السكنية، التي دمّرها الجيش الإسرائيليّ، خلال عام وشهرين، بلغ أكثر من ربع مليون وحدة سكنية".
وصنّفها، في حديث لصحيفة "الأخبار"، ما بين هدم كلّيّ وجزئيّ غير صالح للسكن وآخر جزئيّ صالح للسكن.
وأوضح أنّ "الجيش الإسرائيليّ دمّر 70% من قطاع الإسكان، منها 170 ألف وحدة بشكل كليّ، و80 ألف مبنى سكنيّ بشكل جزئيّ بالغ، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية، التي دُمّرت بشكل جزئيّ ولكنّها صالحة للسكن، 200 ألف".
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