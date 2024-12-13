أحمد الشرع: أدعو السوريين للنزول للميادين احتفالا بانتصار الثورة لنتجه بعد ذلك إلى بناء هذا البلد

دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، "السوريين للنزول للميادين احتفالا بانتصار الثورة، لنتجه بعد ذلك إلى بناء هذا البلد".

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