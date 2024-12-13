شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تثقيف "الإعلاميين" يطالب المصريين بالتصدى لمخططات إفشال الدولة والان مع تفاصيل الخبر

طالب الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أبناء الشعب المصري للتصدي لمخططات ومحاولات إفشال الدولة في ظل نجاحات متواصلة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفه شعب يثق في قياداته وجيشه الذي يحمي ويحافظ على التراب الوطني.

وأضاف عدلي فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحملة الممنهجة على مصر من قبل دول وجماعات متطرفة تتطلب التماسك والتصدي لهؤلاء العملاء والخونه من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى فكرياً وثقافياً، وأن يكون عنوان المرحلة المقبلة هو رفع الوعي لكل أبناء الشعب المصري الذي يرى دولاً تنهار نتيجة مخططات أمريكية إسرائيلية، ودول أخرى تخطط لإسقاط الدول العربية.

وحث عدلي الإعلام أن يغير نهجه واستراتيجيته، ويبتعد عن القضايا التى لا تفيد مجتمعنا، خاصة ونحن في مرحلة حرب تتطلب وقفه وطنية ومحتوى ايجابي يحث المواطن على العمل والحفاظ على مقدرات البلاد بعيداً عن الترند، والانشغال في قضايا تشغلنا عن القضية الأهم، وهي الحفاظ على التراب الوطني، والوقوف صفاً واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر العظيم.

وأكد عدلي أن الحروب الحالية حروباً حديثة يستخدم فيها كل أنواع التكنولوجيا الحديثة والتى تتطلب جيلاً جديداً من الإعلاميين والمبدعين الجدد خريجي الكليات والذين يتسلحون بالعلم والمعرفة والمصداقية، لأن مصر تستحق أن يكون لديها جيل جديد من الإعلامبين الشباب لديهم المصداقية والقدرة على التعامل مع تحديات الإعلام الجديد ويكونوا قادرين على التأثير داخلياً وخارجباً.