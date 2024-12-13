شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقاء "زوكربيرج".. "ميتا" تتبرع بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الخطط الاقتصادية لترامب

حفل تنصيب ترامب

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لفيس بوك وإنستجرام، أنها تبرعت بمليون دولار لصندوق حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.ويأتي التبرع بعد أسابيع فقط من لقاء الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، مع ترامب في منتجع مار إيه لاجو. وأكد متحدث باسم شركة ميتا التبرع، الخميس.وقال ستيفن ميلر، الذي تم تعيينه نائبا لكبيرة موظفي البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الثانية، إن زوكربيرج، مثل غيره من قادة الأعمال، يريد دعم الخطط الاقتصادية لترامب.ويسعى زوكربيرج إلى تغيير تصور شركته عن تيار اليمين بعد العلاقة المتوترة مع ترامب. وكان قد تم حذف حساب ترامب على تطبيق فيسبوك بعد الهجوم على مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي في 6 يناير 2021. وأعادت الشركة حساب ترامب في أوائل 2023.وخلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لم يؤيد زوكربيرج أي مرشح للرئاسة، لكنه أعرب عن موقف أكثر إيجابية تجاه ترامب. وفي وقت سابق هذا العام، أشاد زوكربيرج بتعامل ترامب مع محاولة اغتياله الأولى.وأصيب ترامب في أذنه وقتل شخص وأصيب اثنان آخران عندما أطلق مسلح النار على ترامب من سطح قريب خلال فعالية لحملته الانتخابية في يوليو في بنسلفانيا.كما تعرض ترامب لمحاولة أخرى في سبتمبر عندما كان في ملعب جولف بولاية فلوريدا. وصرح فريق حملته الانتخابية أن المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية كان في أمان بعد إطلاق النار.