نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصدرين، أن "فريق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترمب يدرس خيارات لمنع إيران من صنع سلاح نووي بينها إمكانية شن ضربات وقائية".

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال عن مصدرين: فريق ترمب يدرس خيارات لمنع إيران من صنع سلاح نووي بينها إمكانية شن ضربات وقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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