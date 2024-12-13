الدفاع الجوي الروسي دمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، أن "منظومات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة".
واشار في بيان، الى أن "هذه الليلة، دمر الدفاع الجوي تسع طائرات مسيرة معادية فوق أراضي منطقة روستوف، وذلك في مناطق نوفوشاختينسك، وزيرنوغرادسكي، مياسنيكوفسكي، نيكلينوفسكي".
وأوضح انه "لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة إسقاط المسيرات الأوكرانية".
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