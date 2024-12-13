مقتل 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق في دار للمسنين في الأردن

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وفاء بني مصطفى، وفاة 6 نزلاء، وإصابة 60 آخرين إصابتهم ما بين بالغة ومتوسطة، إثر حريق شب في مركز خاص لرعاية المسنين، في منطقة الجويدة جنوبي العاصمة عمان.

واكدت الوزيرة إن الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلًا على مساحة 80 مترًا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافةً إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزيرة سلامة جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.